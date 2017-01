grid layout, vers la grille parfaite

J’ai publié, il y a un peu plus d’un an maintenant, un article nommé « le point sur les grilles en CSS », dans lequel je comparais les différentes techniques permettant de réaliser une grille de mise en forme via les positionnements CSS existants.

La conclusion de cet article était qu’aucun mode de positionnement, même parmi les plus avancés tels que multi-columns, Flexbox ou Grid Layout ne remplissait toutes les conditions de la grille parfaite.

Mais ça, c’était avant que les spécifications de Grid Layout n’évoluent et n’apportent ce qu’il manquait.

Parmi les récents ajouts de Grid Layout, je vous laisse apprécier :

la valeur-fonction repeat() permettant d’initialiser une grille répétitive très facilement

permettant d’initialiser une grille répétitive très facilement la répartition automatique des éléments dans la grille ( autoflow ) sans avoir à les placer individuellement

) sans avoir à les placer individuellement la gestion de gouttières via grid-gap (raccourci de grid-column-gap et grid-row-gap .

The grid

Grâce à ces nouveautés, il est devenu extrêmement simple de construire une grille de 4 colonnes séparées d’une gouttière de 1rem par exemple :

.container { display: grid; /* grid container */ grid-template-columns: repeat(4, 1fr); /* 4 cols repeated, equal width */ grid-gap: 1rem; /* vertical and horizontal gutter */ }

Éléments double ou triple taille ?

Toujours aussi facilement, il est possible d’indiquer à certains éléments qu’il doivent occuper plusieurs colonnes ou plusieurs lignes :

@media (min-width: 481px) { .col-span { grid-column: span 2; /* will be double sized horizontally */ } .row-span { grid-row: span 2; /* will be double sized vertically */ } }

Preums ?

Indiquer à un élément qu’il doit s’afficher avant les autres est tout aussi enfantin :

.first { order: -1; /* will be first item */ }

Responsive ? Facile !

Un petit coup de Media Queries pour changer la grille suffit pour tout remanier lorsque les tailles d’écrans changent.

Voyez vous-même :

/* Responsive small */ @media (max-width: 640px) { .container { grid-template-columns: repeat(2, 1fr); } } /* Responsive tiny */ @media (max-width: 480px) { .container { grid-template-columns: 1fr; } }

Et hop !

Version écrans larges (4 colonnes) :

Version écrans réduits (2 colonnes) :

Version écrans petits (1 colonne) :

Voir l’exemple en ligne

(activez vos flags navigateur si nécessaire)

C’est pour quand ?

La grille parfaite en CSS existe enfin, Bootstrap n’a qu’à bien se tenir, moi je vous le dis !

Il y a juste encore un tout petit souci, celui de la compatibilité. En effet, il n’y a actuellement qu’un seul navigateur qui reconnaisse Grid Layout nativement, c’est …Internet Explorer (10+) / Edge.

EDIT 11 mars 2016 : Hourra ! Grid Layout vient de débarquer sur Chrome 50 et sur Firefox 46.

Ceci dit, la specification est en pleine implémentation du côté des autres navigateurs / moteurs : Chrome, Opera, Firefox le testent via un flag; sur Safari c’est également en cours de développement.

Bref, l’attente ne sera pas si longue que ça. Le retardataire sera cette fois Safari, qui nous forcera sans doute à attendre que iOS10 soit pleinement démocratisé.

Et sinon, si le coeur vous en dit, il existe un polyfill Grid Layout qui semble prometteur.

Maxibonus : les variables CSS pour oublier définitivement Bootstrap !

Les variables CSS (ou de leur vrai nom « custom properties ») vont élargir les horizons de ce type de grilles, les simplifier et nous permettre de nous débarrasser définitivement des frameworks usines à gaz.

Je vous invite vivement à consulter l’article de Thomas Zilliox « les variables CSS sont nos amies » pour découvrir les possibilités offertes par cette spécification malheureusement encore trop peu supportée par les navigateurs (Firefox, Chrome et Safari à ce jour).

Nous pourrions automatiser notre code précédent de la formidable manière suivante :

[class*="grid-"] { --grid-number: 4; --grid-gutter: 1rem; display: grid; grid-template-columns: repeat(var(--grid-number), 1fr); grid-gap: var(--grid-gutter); }

Bon, jusque là rien de très sexy encore mais imaginez à présent pouvoir créer vos propres grilles aux valeurs personnalisées, rien qu’en donnant un nom de classe à votre conteneur.

[class*="grid-3"] { --grid-number: 3; } [class*="grid-2"] { --grid-number: 2; } ... [class*="-gutter-2"] { --grid-gutter: 2rem; } [class*="no-gutter"] { --grid-gutter: 0; } ...

Concrètement voici comment on pourrait employer ces variables :

un conteneur de classe .grid-2 crée une grille de 2 colonnes, de gouttière 1rem,

un conteneur de classe .grid-2-no-gutter crée une grille de 2 colonnes, sans gouttière,

un conteneur de classe .grid-gutter-2 crée une grille de 4 colonnes, de gouttière 2rem,

etc.

Voir une démo en ligne

L’avenir des grilles est en marche !