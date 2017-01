CSS atomiques, CSS modules, CSS de demain ?

<div class="clearfix red left Fz0-large">

ça picote ou pas ?

Dans notre métier, il est constamment nécessaire de se remettre en question. CSS n’échappe pas à la règle et je l’ai remarqué en publiant notre Convention de bonnes pratiques CSS sur Alsacréations.

Les commentaires n’ont pas été tendres sur certaines parties des slides, et il est normal de se poser des questions.

Aujourd’hui (enfin ça fait bien 3-4 ans déjà), on entend de plus en plus parler de notions de « CSS atomiques », voire de « modules CSS », qui vont parfois opérer un virage à 180 degrés ( transform: rotate(0.5turn); ) par rapport à ce que nous considérons comme étant des bonnes pratiques.

J’ai encore un avis partagé sur le sujet, globalement je suis convaincu que dans certains cas, de temps à autre, pouvoir bénéficier de certaines classes « utilitaires » réutilisables et simples à comprendre et transmettre est un réel avantage… mais aller plus loin ? Systématiquement ?

En attendant de me forger un avis, voici ma liste de lecture à venir sur ce thème délicat :