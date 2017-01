L’astuce du font-size: 62.5%; oui, non ou « ça dépend » ?

En 2004, un article très astucieux et nommé “How to size text using ems” introduit la notion de taille de police de base définie à la valeur “62.5%”.

L’astuce part du principe que quasiment tous les navigateurs appliquent par défaut une taille de police de base ( 1em ) qui vaut 16 pixels.

Le coefficient multiplicateur de 62.5% permet alors de poser une base de 10 pixels au lieu de 16.

Pourquoi 10px ? Parce que cela facilite évidemment grandement les calculs des em par la suite :

body { font-size: 62.5%; /* base de "10px" au lieu de "16px" */ } p { font-size: 1.8em /* j'ai une taille équivalente à 18px */ }

Euh, pourquoi pas des pixels ?

Avouez que ce serait quand même rudement plus simple d’écrire ça :

body { font-size: 10px; } p { font-size: 1.8em /* j'ai une taille équivalente à 18px */ }

La raison est simple : le pixel est une unité fixe qui n’est pas accessible et qu’il est difficilement modulable dans des contextes variables (Responsive Webdesign notamment).

Si la taille de base est exprimée en pixels, alors l’ensemble des tailles de polices des descendants, même si elle est exprimée en unités fluides, demeurera figée. Et ça c’est mal pour vos visiteurs qui doivent pouvoir agrandir les contenus s’ils le nécessitent.

<body> n’est pas <html> et em n’est pas rem

L’usage historique était d’appliquer font-size: 62.5% sur l’élément <body> pour l’associer à l’unité em .

Cette technique est, je le concède volontiers, très risquée en raison des inévitables soucis de cascade que nous allons irrémédiablement rencontrer dans nos intégrations et qui sont très bien expliqués dans l’article (anglais) “The weird 62.5% antipattern”.

Fort heureusement, l’unité rem supportée depuis IE9 change radicalement la donne.

En redéfinissant la taille de police de la racine <html> (et non <body> ) et en employant ensuite l’unité rem (et non em ), le problème de cascade ne se pose plus du tout. Et cela ne nous empêche pas de continuer à employer em lorsqu’on souhaite bénéficier épisodiquement de la cascade.

Oui mais la taille de base n’est pas toujours de “16px”

Ça c’est tout à fait vrai. Et Nicolas Hoizey vous le confirmera.

On peut par conséquent se poser des questions du type : “Et si mon navigateur a une taille de base de 24px ?”, ou bien “si moi-même j’ai modifié mes préférences à 24px ?”.

Bah d’accord, mais quel est le souci ?

Pour ce visiteur particulier, la taille de référence ne sera pas équivalente à 10px mais à 15px, ce qui n’est vraiment pas un problème vu que tout demeurera homogène et fluide tout en étant adapté aux préférences utilisateur.

Faudra-t-il redéfinir toutes les tailles ?

Dans le superbe livre CSS3 pratique du design web (que j’ai co-signé, je l’avoue), il est stipulé :

Malheureusement, je me dois de faire l’avocat du diable et de vous intimer de cesser cette mauvaise pratique. Effectivement, cette astuce transforme des calculs pénibles en simples opérations mentales, mais elle présente aussi des inconvénients.

En effet, elle va nécessiter de redéfinir la taille de la police de tous les conteneurs textuels, tels que p, li, les titres, et bien d’autres encore. Les calculs sont donc plus simples, mais en même temps plus nombreux !

Mais ce que ne dit pas le livre est qu’il n’est pas du tout nécessaire de devoir redéfinir la taille de tous les éléments textuels… il suffit d’ajouter une règle très simple sur <body> :

html { font-size: 62.5%; /* équivalence "10px" sur l'élément racine */ } body { font-size: 1.4em; /* taille de base pour tous les éléments équivalent 14px */ }

C’est aussi simple que cela, car du coup n’importe où que nous soyons dans le code il se passera ceci :

p { /* j'ai une taille équivalente à 14px */ } li p { font-size: 1.8rem /* j'ai une taille équivalente à 18px */ } div { font-size: 1.2em /* j'ai une taille de 1.2x celle de mon parent */ }

En bref, avec cette technique :

on conserve une taille de base fluide, ici de 1.4em/px pour tous les éléments (= on ne casse rien du tout et il n’y a strictement rien à redéfinir)

on bénéficie d’une compréhension et d’une maintenance de code ultra-simplifiée dès lors qu’on utilise des rem sans pré-processeurs.

Et pourquoi pas 0.625em alors ?

Utiliser une unité typographique telle que des em plutôt que des pourcentages serait bien plus logique en effet.

Oui mais voilà, une taille de référence exprimée en em provoque des bugs sur IE6-IE7.

Ceci dit, je pense pouvoir affirmer que l’on peut à présent ne plus se soucier de ces dinosaures et que la syntaxe suivante semble finalement plus “propre” :

html { font-size: .625em; /* oui, on peut omettre le "0" avant le point */ }

Ah oui mais non (IE le retour)

Autre hic non insignifiant : IE9-IE11 a parfois un bug d’arrondi avec les pourcentages.

En clair, si vous définissez une taille de référence de font-size: 62.5%; ou même de font-size: .625em; , ce coquin de IE ne calculera pas “10px” mais… “9.93px” !

Ce bug est référencé depuis 2014 chez Microsoft, et la réponse officielle est “OSEF” (plus précisément “At this time we do not plan on making this change.”).

Il a donc été trouvé une solution de contournement mettant en oeuvre la valeur-fonction calc() reconnue depuis IE9 :

html { font-size: calc(1em * .625); /* IE9-IE11 math fixing. See http://bit.ly/1g4X0bX */ }

Et pourquoi pas un mixin ou un outil pour ça ?

À l’ère des préprocesseurs CSS et de la mode des mixins à tout va, l’on peut se dire qu’on pourrait laisser des outils se charger de ce genre de tâches ingrates.

Ceci étant dit, il y a une différence fondamentale entre un mixin perso et le combo 62.5% + rem :

écrire font-size: 2rem; c’est standard, reconnu, conventionnel et sans surprises.

c’est standard, reconnu, conventionnel et sans surprises. écrire un mixin Sass tel que celui-ci… ne l’est pas :

@mixin em($size, $base: 16px) { $calcul: $size / $base; font-size: $calcul * 1rem; } p { @include em(20px); }

Personnellement, j’ai un peu de mal à utiliser un plugin ou un mixin dont le nom ou l’usage risque de changer à chaque projet, plutôt que d’écrire font-size: 1.4rem qui est une syntaxe standard.

Conclusion

Pour clore ce sujet (vous voyez qu’on peut écrire pas mal de choses sur une simple valeur de “62.5%”), j’aurais tendance aujourd’hui à conseiller la syntaxe ci-dessous, que je pense “bulletproof” (sauf si vous me convainquez du contraire) :

html { font-size: .625em; /* fallback IE8+ */ font-size: calc(1em * .625); /* IE9-IE11 math fixing. See http://bit.ly/1g4X0bX */ } body { font-size: 1.4em; /* base font-size is equivalent "14px" */ }

Avez-vous des arguments à l’encontre de cette astuce ?

Connaissez-vous des cas concrets où cela provoque des bugs ou des désagréments ? Si oui, disposez-vous de sources ?

Le débat est ouvert !

EDIT : pour poursuivre vos investigations sur ce thème, je vous invite à parcourir l’excellent billet de Nicolas Hoffmann intitulé « Les em/rem avec les préférences utilisateurs ».

EDIT 6 juillet 2016

Cet article a été beaucoup commenté et certains arguments contre cette pratique sont plutôt convaincants, cela dépend donc finalement de beaucoup de choses dont les types de projets, les méthodes d’intégration et la nécessité de respecter ou non les maquettes graphiques.

Une autre façon d’appréhender les choses serait peut-être de :

conserver la taille de police de base (100%) sur <html>

utiliser systématiquement des rem lorsqu’on souhaite une valeur non cascadée

lorsqu’on souhaite une valeur non cascadée se servir de variables / préprocesseurs pour éviter les calculs :

// … $f12: 0.75rem; $f13: 0.8125rem; $f14: 0.875rem; $f15: 0.9375rem; $f16: 1rem; $f17: 1.0625rem; $f18: 1.125rem; $f19: 1.1875rem; $f20: 1.25rem; //

Merci à tous ceux qui entretiennent ce débat.