Les alignements en CSS3 : passez-moi deux doliprane SVP

L’arrivée imminente de Grid Layout dans nos navigateurs préférés et la démocratisation de Flexbox laisse présager de belles choses dans nos designs web.

Pour la peine, je me suis penché de près sur les spécifications CSS « alignement », destinées à gérer les alignements et distributions de chaque modèle de positionnement (bloc / inline, flexbox, grid, multi-colonnes, etc.).

Le modèle de positionnement de Grid Layout est notamment basé sur ces spécifications d’alignement CSS3.

L’on y retrouve des propriétés et valeurs que l’on côtoie habituellement avec Flexbox (que je connais un petit peu) et on se sent donc très vite à l’aise : justify-content, align-items, flex-start, flex-end, etc.

Mais en y regardant de plus près, force est de constater que ces règles et propriétés ne sont pas tout à fait les mêmes entre les spécifications…

Plus j’avance dans la découverte du modèle d’alignement, plus je sens que cela va être un véritable casse-tête de le faire cohabiter avec Flexbox.

Je me suis donc fait un petit pense-bête pour essayer de m’en sortir. Voyez vous-même comme c’est perturbant…

1) Alignement des éléments sur l’axe principal

Dans Grid Layout (basé sur CSS alignement) :

Propriété : justify-items

Valeur par défaut : auto

Valeurs possibles : center | start | end | self-start | self-end | flex-start | flex-end (oui oui, flex-start et flex-end dans Grid Layout) | left | right | baseline | last-baseline | space-between | space-around | space-evenly | stretch

Dans Flexbox Layout :

Propriété : justify-content

Valeur par défaut : flex-start

Valeurs possibles : flex-start | flex-end | center | space-between | space-around

1 bis) Alignement des éléments sur l’axe secondaire

Dans Grid Layout :

Propriété : align-items

Valeur par défaut : auto

Valeurs possibles : center | start | end | self-start | self-end | flex-start | flex-end (oui oui, toujours flex-start et flex-end) | left | right | baseline | last-baseline | space-between | space-around | space-evenly | stretch

Dans Flexbox Layout :

Propriété : align-items

Valeur par défaut : stretch

Valeurs possibles : flex-start | flex-end | center | baseline | stretch

2) Alignement d’un élément particulier sur l’axe principal

Dans Grid Layout :

Propriété : justify-self

Valeur par défaut : auto

Valeurs possibles : center | start | end | self-start | self-end | flex-start | flex-end | left | right | baseline | last-baseline | space-between | space-around | space-evenly | stretch

Dans Flexbox Layout :

Propriété : pas de propriété pour cela (bah non)

2 bis) Alignement d’un élément particulier sur l’axe secondaire

Dans Grid Layout :

Propriété : align-self

Valeur par défaut : auto

Valeurs possibles : center | start | end | self-start | self-end | flex-start | flex-end | left | right | baseline | last-baseline | space-between | space-around | space-evenly | stretch

Dans Flexbox Layout :

Propriété : align-self

(oui, align-self existe dans Flexbox mais pas justify-self…) Valeur par défaut : auto

Valeurs possibles : flex-start | flex-end | center | baseline | stretch

3) Alignement d’un ensemble d’éléments sur l’axe principal

Dans Grid Layout :

Propriété : justify-content

(oups, comme le justify-content de flexbox pas pas pareil) Valeur par défaut : normal

Valeurs possibles : center | start | end | self-start | self-end | flex-start | flex-end | left | right | baseline | last-baseline | space-between | space-around | space-evenly | stretch

Dans Flexbox Layout :

Propriété : pas de propriété pour cela (oui parce que le justify-content de flexbox aligne les items, pas les ensembles)

3 bis) Alignement d’un ensemble d’éléments sur l’axe secondaire

Dans Grid Layout :

Propriété : align-content

Valeur par défaut : normal

Valeurs possibles : center | start | end | self-start | self-end | flex-start | flex-end | left | right | baseline | last-baseline | space-between | space-around | space-evenly | stretch

Dans Flexbox Layout :

Propriété : align-content

(alignement de plusieurs lignes, … uniquement si flex-wrap est activé) Valeur par défaut : stretch

Valeurs possibles : lex-start | flex-end | center | space-between | space-around | stretch

Moi je vous le dis : on n’a pas fini de s’emmêler les pinceaux !